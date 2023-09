Tuttosport: “Toro, così si sogna”

L'edizione odierna del quotidiano commenta la situazione di alcuni dei giocatori del Torino: "Radonjic è il talismano di Juric: quando segna vince sempre. Decisivo in campo, sensibile fuori e con l'idea di legarsi a lungo al Toro. Ristic, il suo agente, punta a prolungare il contratto dell'ala dal 2025 al 2027." Per quanto riguarda Zapata, il colombiano viene definito così: "Potente, centrale e 43 volte utile, Zapata mantiene la zona di permanenza, occupa il cuore della difesa altrui, tirando e facendo tirare. Mentre per Sanabria la situazione è cambiata, il paraguaiano è stato ridimensionato all'interno della rosa di Juric, ma la stima del tecnico verso l'attaccante è certificata. E ci saranno partite in cui potrà essere più utile la capacità di Sanabria di lavorare il pallone e di far da raccordo con la trequarti."