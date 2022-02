Tuttosport: “Toro, devi fare di più”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

"Il Cagliari è una squadra che sta bene, a gennaio ha preso i giocatori giusti per il modo di giocare di Mazzarri. Hanno giocato una

buona partita col Napoli e anche fuori casa stanno conquistando punti su punti. Sarà una partita impegnativa e tosta. E contro questo tipo di squadre" ha detto ieri Ivan Juric in conferenza stampa di presentazione del match con i rossoblu in programma oggi alle 12.30. "Di

qui alla fine mi aspetto la grinta, la voglia e la cattiveria necessarie per portare a casa i punti che in passato ci sono scappati dalle mani. Solo in questo caso si potrà davvero dire, alla fine, che questa è stata una stagione positiva. O magari anche molto positiva" ha poi aggiunto il tecnico granata che poi sprona anche Belotti: "Mi aspetto tanto. Può e deve fare ancora meglio. E’ mancato quasi tutto l’anno,