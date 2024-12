Tuttosport: “Toro, ecco tutti gli obiettivi”

L'edizione odierna del quotidiano esplora tutti i fronti del calciomercato granata in vista della sessione invernale: "Cairo, almeno stavolta fai un rattoppo? C'è il sì di Beto, ma per gli inglesi ci vuole l'obbligo. Per Simeone nessuno sconto, però ne vale 10. Vanoli frena: qualche dubbio su Arnautovic. Petagna serve per il gioco aereo, si può fare. Spinazzola l'uomo giusto per la sinistra. Ricci prove da capitano. Linetty non rinnova e ha in testa la Samp."