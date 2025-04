Tuttosport: “Toro, ferie d’aprile”

Il Torino pareggia 1-1 in casa contro il Verona. Diversi i giocatori granata che hanno fatto male contro i gialloblù: da Vanja, responsabile del gol del Verona, ad Adams, passando per Ricci. "Il Torino si è improvvisamente perso, dopo 3 mesi di espressioni quasi tutte belle. Non ha perso, ma è risultato perduto (cioè sperduto) tra i grovigli di una partita condotta, come dire, assurdamente. Nel primo tempo ha fatto di tutto per perdere nel vero senso della parola. E nella ripresa ha davvero convinto soltanto a strappi, un po’ all’inizio, un briciolo dopo l’1