Tuttosport: “Toro, Gattuso possibile successore di Juric”

"Oggi come oggi, Juric potrebbe restare soltanto se portasse la squadra in Europa, compiendo un’impresa (dovrebbe chiudere almeno al

7° posto), e se poi si ritrovassero entrambi, Cairo e Juric, senza di meglio da fare che continuare a stare insieme: il primo perché poco convinto dalle alternative, il secondo perché oggetto di altre proposte non coinvolgenti" scrive il quotidiano che poi fa il nome di Rino Gattuso come possibile successore del tecnico croato: "Gattuso è già da anni nel mirino di Cairo in momenti diversi. E Rino proprio a