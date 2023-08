Tuttosport: “Toro, il ritorno di Lazaro”

Altro colpo in entrata per il Torino, che chiude per Lazaro. Tuttosport ne parla nelle pagine dedicate ai granata, ma aggiunge anche che il mercato non si fermerà all'austriaco. La squadra necessita di qualche tassello, specie sulle fasce. "Ora il reparto conta su Bellanova, Lazaro, Vojvoda e all’occorrenza Rodriguez. Per completarlo Vagnati sta giocando la sua partita su due tavoli: con l’Atalanta la trattativa è aperta per Soppy anche dopo che è tramontata la possibilità di uno scambio con Singo, mentre Corrado della Ternana è conteso all’Inter. Resta, poi, da tenere presente lo scenario in cui dovesse partire Vojvoda. Dovesse concretizzarsi la sua uscita il Toro potrebbe tentare di chiudere sia per Soppy che per Corrado o in fretta e furia riaprire la trattativa per uno tra Doig (Verona) o Mazzocchi (Salernitana)".