Tuttosport: “Toro, in ritiro con anche i Nazionali. Si lavora per Praet”

Vlasic e Miranchuk sono alle prese con il loro futuro: per il croato è quasi certa la permanenza in granata con Ivan Juric, mentre per il russo il cammino sembrerebbe essere più in salita. Ecco che, per non perdere risorse importanti, il Torino si è già buttato nell'operazione Praet: il ritorno in squadra del belga significherebbe molto per i granata, considerando la sua volontà dell'anno scorso di voler continuare con il Toro. Nel frattempo, Ivan Juric si sta preparando al ritiro a Pinzolo, che avrà inizio il 17 luglio: per quella data, infatti, il tecnico croato dovrebbe avere a disposizione anche i giocatori impegnati con le nazionali.