Tuttosport: “Toro indomabile”

Il Torino di Paolo Vanoli trova un pareggio importante in trasferta a Roma contro la Lazio. Decisive sono state le scelte di Vanoli, dal cambio modulo ai cambi che hanno cambiato le sorti del match. "I dati della tenacia di un Toro mai perduto, mai davvero al tappeto e a ripetizione appuntito: 11ª gara di fi la con gol (8ª in trasferta: nessuno come i granata), 11 punti nelle ultime 5 gare ed ennesima rimonta culminata con spirito tosto grazie a un allenatore capace di vedere più lontano di tutti. Pure qui, con quelle sostituzioni decisive nel momento peggiore per la sua squadra" si legge tra le pagine del quotidiano. "Dobbiamo restare motivatissimi fino alla fine senza guardare la classifica. Ognuno deve sentire dentro di sé motivazioni forti, speciali. E deve anche sentire la voglia e il dovere di onorare sempre la maglia importante che indossiamo" ha detto Vanoli nel post partita.