Tuttosport: “Toro ko di rabbia. Grigiore Sanabria, solito andazzo Ilic”

"Il Toro finisce tra la contestazione dei tifosi ma, soprattutto, finisce fuori dalla Coppa Italia - esordisce Tuttosport - E così fischi per tutti: presidente, allenatore, giocatori. La Maratona, che per protesta ha abbandonato il secondo anello sistemandosi nel primo, ha chiamato la squadra sotto la curva, ma i giocatori sono rientrati nello spogliatoio senza accettare il confronto". Il quotidiano poi analizza le prestazioni dei singoli, da Zima che è tornato al gol dopo un lungo calvario con un "colpo di testa alla malasorte", a Ilic il cui ingresso viene bocciato: "Un tiro centrale e stop. Dinamico come un treno regionale". Non convince il quotidiano infine Sanabria: "Grigiore. L'intesa con Zapata va ancora affinata".