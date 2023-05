Tuttosport: “Toro, la difesa è di nuovo blindata. Buongiorno sempre più leader”

"Mischia le carte in attacco ma punta soprattutto sulla difesa, Ivan Juric. Perché i progressi del reparto arretrato granata lasciano ben sperare il tecnico in questo finale di campionato" scrive Tuttosport nell'edizione odierna. Prosegue il quotidiano: "A oggi, il Torino ha la sesta retroguardia del torneo: con 39 gol subiti, i granata sono alle spalle di Inter (37), Roma (33), Lazio e Juventus (28) e Napoli (25). Ma non solo, perché sul passivo pesano le 8 reti incassate (il 20%) nelle due pesanti sconfitte per 4-2 contro la Juventus e 4-0 contro il Napoli. Da quel momento, solo una volta la squadra ha subito più di una rete a partita". Tra gli interpreti spicca la crescita del canterano Buongiorno: "E' stato soprattutto Buongiorno a fare passi da gigante, fino a diventare un leader. Il centrale cresciuto nel vivaio del Toro ha trovato la giusta continuità e dimostrato di avere le qualità giuste anche per la Nazionale".