Tuttosport: “Toro, la rabbia di Juric al Filadelfia. E si ferma anche Ricci”

Un mercato senza Praet, ma che comunque ha portato a Ivan Juric la maggior parte di ciò che cercava: ecco che il presidente del Torino Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati si dichiarano soddisfatti del lavoro svolto, dall'essere riusciti a sistemare Zaza, Izzo e Verdi all'aver fatto arrivare giocatori di qualità come Schuurs, Vlasic e Radonjic, sul quale il ds granata dichiara che "è già di nostra proprietà", come riporta Tuttosport. E la squadra che adesso Ivan Juric ha tra le mani - formata per lo più da giovani - è molto buona, ma certi errori non si possono più commettere: "Abbiamo disputato una grande gara, peccato non aver ottenuto nulla - spiegava il tecnico -: abbiamo perso a causa di un paio di disattenzioni in determinate situazioni. Abbiamo concesso due rigori banali, senza che l’intervento fosse giustificato da una situazione di pericolo". E intanto brutte notizie arrivano ancora dall'infermeria: Samuele Ricci sarà costretto a fermarsi, non si sa per quanto, ma sicuramente non sarà presente contro il Lecce e nemmeno contro l'Inter.