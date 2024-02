Tuttosport: “Toro, l’Europa oltre tutto”

Nell'edizione odierna di Tuttosport troviamo pagine dedicate ai granata e in particolare alla situazione in vista della partita di stasera: "Toro, sei forte: crediamoci! Angoli e punizioni idee per svoltare: svolti allenamenti speciali per migliorare il trend, solo l'Empoli segna di meno in questa maniera. 30 punti in 16 partite: Europa, Toro, le strade dell'aritmetica. Le proiezioni: migliorando di poco la media degli ultimi 13 turni con 2 attaccanti, Juric può arrivare 6° o 7°."