Tuttosport: “Toro, lo scudetto è tuo!”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari argomenti trattati ha posto il focus sullo scudetto ottenuto nella giornata di ieri, giovedì 12 giugno. A seguire le parole del quotidiano: "Per il Toro è la notte più bella: per un vivaio che cresce anno dopo anno e per un movimento che continua produrre talenti. I titoli nazionali sono la ciliegina, la torta è il lavoro silenzioso di questi anni. Fatto di ragazzi portati in prima squadra: Gineitis è il primo di questa lista, Gabellini l’ultimo. E poi c’è l’Under 18, che a Latina conquista il 12° tricolore della sua storia: nessuno- nella categoria un tempo denominata Berretti - come il Toro in Italia".