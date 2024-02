Tuttosport: “Toro male, Juric peggio”

L'edizione odierna di Tuttosport commenta il pareggio di ieri contro la Salernitana ed in particolare si sofferma sulle parole di Juric nel postpartita. "Toro male, Juric peggio" è il titolo scelto da Tuttosport per iniziare la propria analisi. "Orrido 0-0 contro la Salernitana, il tecnico attacca i tifosi: frasi sconcertanti." "Brutta come il mercato di Cairo, in uno stadio pieno e plaudente la squadra fallisce l'aggancio a Fiorentina e Lazio in zona Europa." Il quotidiano poi continua riprendendo alcune parole del tecnico: 'Tanti tifosi non hanno lo spirito Toro, vogliono solo vincere. Parlano di mediocrità, ma con me anni al top" si legge sul quotidiano torinese.