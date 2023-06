Tuttosport: “Toro, offerti 3 milioni per Praet. E tenta il colpo con Pereyra”

Ampio spazio al mercato nell'edizione odierna di Tuttosport. Il quotidiano parte da una suggestione, Roberto Pereyra, in scadenza il 30 giugno con l'Udinese. Scrive Tuttosport: "l’Udinese non ha ancora abbandonato le speranze di prolungare il contratto. Pereyra sta prendendo tempo, intende capire l’entità e la concretezza delle offerte alternative. Ha 32 anni, è integro fisicamente, le motivazioni non gli mancano, la cifra tecnica e le doti temperamentali sono note". A quanto riporta il quotidiano, il primo sondaggio c'è stato ma la concorrenza non manca. Si continua a cercare nel frattempo Dennis Praet: "Vagnati ha fatto annusare al Leicester un’offerta da 3 milioni: ancora bassa ma utile per comprendere le richieste. Trattasi di un altro braccio di ferro in corso, insomma, in attesa di verificare gli sviluppi su Vlasic e Miranchuk".