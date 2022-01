Tuttosport: “Toro, per Gatti si gioca il derby un mese prima”

Le pagine dedicate al Torino dei principali quotidiani in edicola

Come di consueto in questi periodi frenetici di calciomercato, Tuttosport fa il punto sulla situazione entrate/uscite del Torino. Nell'edizione odierna, il quotidiano parla dell'interesse dei granata nei confronti del centrale difensivo Federico Gatti, attualmente in forza al Frosinone. Per aggiudicarsi il ragazzo però, bisogna superare una folta concorrenza: "Fonti interne al Frosinone danno Cairo e Vagnati decisi a chiudere, ma pure la Juve punta forte sul centrale di 23 anni. Si parte da una richiesta di 10 milioni formulata dai gialloblù, ma con 8 cash è plausibile la si possa chiudere. Da vedere chi piazzerà il colpo per primo. Altri però sono i club sulle tracce di Gatti: si va dal Napoli all’Atalanta per arrivare alla Fiorentina e ai francesi del Bordeaux". Il Torino è alla ricerca anche di un attaccante ("In pole, Pellegri. Sondaggi per il 20enne Demba Seck della Spal e per il 27enne Muriqi: al Torino può garbare solo in prestito, la Lazio invece vuole ricavare tra i 10 e i 12 milioni"), mentre si cerca una sistemazione per Zaza e Verdi. In uscita anche Armando Izzo, su di lui c'è l'Udinese che, secondo Tuttosport, starebbe lavorando per un prestito con diritto di riscatto, e Karol Linetty, nel mirino della Samp dopo il ritorno di Giampaolo. Il quotidiano conferma anche l'interesse del Torino verso Nandez: "Il Cagliari ha chiesto 2 milioni una tantum per “l’affitto” del centrocampista, con un diritto intorno ai 15. Ma per Cairo le cifre sono ancora troppo alte". Mentre in Sardegna potrebbe approdare Baselli: "Nell’incontro con i vertici dei sardi, l’agente di Baselli ha trovato una preintesa per un contratto sino al 2024, con ingaggio ridotto, a riprova delle motivazioni del ragazzo. Unica condizione: svincolo a fine stagione a giugno o tra 18 mesi se mai il Cagliari dovesse retrocedere in Serie B".