Tuttosport: “Toro, per il mercato obiettivo difesa: Vagnati è al lavoro”

"Il Toro pensa al futuro e Davide Vagnati, come conferma il suo blitz in Turchia, sta lavorando con determinazione. C’è da accontentare Juric che ai primi di luglio, quando comincerà il ritiro precampionato, non vuole trovarsi con la rosa ridotta come è successo nei primi due anni da allenatore granata", scrive Tuttosport. Uno dei reparti su su cui lavorare è la difesa. Il primo risultato da ottenere è la conferma, e dunque il rinnovo, di Perr Schuurs, attualmente uno dei pilastri della difesa granata. E nel frattempo, il Toro si prepara anche alla sfida di domani contro la Lazio: uno dei dubbi di formazione è a centrocampo, dove Ricci è in dubbio e Linetty è in vantaggio su Vlasic. Tra le fila avversarie, sarà invece assente l'attaccante Immobile.