Tuttosport: “Toro, Petagna è l’idea in attacco”

La rivoluzione in attacco iniziata da Juric sulla panchina del Toro ha come possibile obiettivo l'attaccante azzurro Petagna: nonostante non si sappiano ancora le sorti del capitano Belotti, la panchina granata pensa ad un'alternativa, che darebbe all'attaccante friulano la possibilità di avere più spazio, "perché sarebbe messo da Juric al centro del progetto" - riporta Tuttosport - e di magari tornare in Nazionale. D'altro canto, Zaza è un'altra possibile partenza - grazie all'interessamento del Bologna di Mihajlovic - e per questo il tecnico granata ha altri nomi in mente, tra i quali spiccano Kouame, di proprietà viola, e Lasagna, con il quale la situazione è un po' più complicata (in prestito al Verona, ma di proprietà dell'Udinese).

Per affiancare l'idea Messias, il tecnico croato pensa a Vazquez, che si svincolerà dal Siviglia. Sul giocatore, anche il Parma, determinato a vincere il Campionato e tornare in A. Un altro nome a cui Juric è interessato è Ramirez, che si svincolerà dalla Sampdoria. Il Toro dovrà valutare la sua situazione in uscita per delle nuove eventuali new entry.

Sull'ambito Nazionali, una nota positiva per il Toro è l'esterno Singo, che ha esordito, partendo titolare, in nazionale nella vittoria della Costa d'Avorio contro il Burkina Faso. "Progressione e fisico le sue armi migliori, mentre sulla qualità e la lucidità nei cross avrà modo e tempo di crescere e affinarsi", scrive Tuttosport. Non buone notizie dalla Nigeria per Ola Aina, che dopo una stagione in Inghilterra, ha riportato un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di giocare contro il Camerun. A differenza di Singo, la permanenza di Aina nella rosa granata è appesa ad un filo. Per Rincon, gli impegni della sua Nazionale (5 partite da disputare solo in questo mese), gli faranno perdere i primi giorni di ritiro con Juric. Stessa situazione per altri giocatori granata tra cui Belotti e Sirigu, impegnati negli Europei con l'Italia.

A centrocampo, Mandragora è uno dei protagonisti granata: dopo la mancata convocazione di Roberto Mancini in Nazionale, il giocatore è determinato a fare ancora meglio nella nuova stagione del Toro, e magari conquistarsi un posto in azzurro per i Mondiali 2022. "Il prossimo campionato, però, vogliamo approcciarlo diversamente fin da

subito: dobbiamo riportare entusiasmo a noi stessi, alla società ed ai tifosi in primis", sono le parole del centrocampista granata alla fine dell'ultima giornata di Campionato.

In difesa, Ferigra - che non ha mai trovato molto spazio in Prima Squadra, ma che è stato un elemento fondamentale nella Primavera - lascerà a titolo definitivo il Toro, per continuare la sua carriera in Spagna, al Las Palmas.