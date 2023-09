Tuttosport: “Toro più completo: ora si cresca Se Juric resta? Vediamo come va”

Paola a Davide Vagnati, direttore sportivo del Torino. Il dirigente granata fa un po' il punto della situazione in casa granata tra mercato e il rinnovo di Ivan Juric, argomento che diventerà caldo sicuramente nelle prossime settimane. Nell'edizione odierna Tuttosport riporta le dichiarazioni di Vagnati sia sulla questione rinnovo del tecnico che su Buongiorno e Zapata. "Ne abbiamo parlato con il mister mesi fa. E ci siamo detti che non fosse il momento di parlarne proprio perché eravamo a inizio stagione. Vedremo nei prossimi mesi cosa sarà meglio per tutti: per lui e per il Torino. Zapata è un giocatore importante. Siamo stati fortunati ad aver avuto la possibilità di prenderlo, il presidente ha voluto fare questo ulteriore investimento. Zapata non sarà mai una problematica, ma un valore aggiunto". Su Buongiorno: "Abbiamo chiesto ad Alessandro cosa preferisse fare. Lui ci ha detto che voleva pensarci una notte e poi ci ha comunicato che non voleva andar via. Non c’è stata nessuna forzatura, non ne è nato alcun attrito: era giusto che il ragazzo fosse messo a conoscenza della proposta e siamo molto contenti che sia finita così".