Tuttosport: “Toro-Praet, ora o mai più”

"Questa settimana Vagnati incontrerà nuovamente i dirigenti del Leicester per dare un’accelerata alla trattativa che porterebbe Praet a Torino" scrive il quotidiano. L'intenzione del Torino sarebbe quella di ottenere un rinnovo del prestito con rinvio del riscatto al termine della prossima stagione, ma bisognerà fare i conti con la volontà del club inglese. Secondo quanto riportato da Tuttosport, "Il piano del Toro è già sul tavolo del Leicester da diverso tempo: rinnovo del prestito (oneroso) con diritto di riscatto. In un primo tempo gli inglesi hanno risposto di no. Ma ci riferiamo ad una ventina di giorni fa e nel frattempo, se non sono arrivate proposte di acquisto, il discorso con il Torino si potrebbe riaprire. Magari in prestito, però stavolta con obbligo di riscatto".