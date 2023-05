Tuttosport: “Toro, rincorsa su Darder”

Il Torino ha messo gli occhi su Sergi Darder, centrocampista offensivo dell’Espanyol. "La valutazione del cartellino rispetto alla scorsa stagione si è raddoppiata: il contratto ora è al 2026, e per prenderlo dall’Espanyol servono almeno 12 milioni, rispetto ai 6 che bastavano quando la situazione contrattuale del trequartista era favorevole a una sua uscita" scrive il quotidiano tra le sue pagine. Sulle tracce del centrocampista ci sono altri due club italiani, ovvero il Bologna e la Fiorentina. Nel caso in cui l'Espanyol, ora penultimo in classifica, dovesse retrocedere, Darder molto probabilmente verrà ceduto dal club spagnolo. L'affondo sul giocatore da parte del Toro dipenderà anche dalla decisione che il club prenderà per quanto riguarda i riscatti di Miranchuk e Vlasic.