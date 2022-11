Tuttosport: “Toro, rinnovo Vagnati. Ora Juric per sognare ancora”

Le pagine dedicate al Torino nei principali quotidiani in edicola

Anche su Tuttosport, l'argomento principale è il rinnovo di Davide Vagnati. "Cairo è uomo di mondo, e dovendo scegliere ha deciso di anteporre a tutto le intuizioni del dt. Colpi di mercato che regalano materiale tecnico a Juric, e che più avanti potranno finanziare altre operazioni di mercato - argomenta il quotidiano - Il riferimento è innanzitutto a Schuurs e Ricci: due colonne del Toro che non hanno alcuna intenzione di lasciare il club, ma che andando avanti di questo passo riceveranno prima o poi le proverbiali offerte irrinunciabili". Ora la continuità è un tema anche in chiave panchina: "Cairo intanto, assieme al dt, sta anche cercando di blindare Juric oltre la scadenza del contratto fissata nel 2024. Su questo fronte possibile una pronta risposta da parte del tecnico croato che ha tuttavia tanti estimatori (ad esempio in Inghilterra lo segue con molta attenzione il Nottingham), e che è presumibile decida dopo gennaio".