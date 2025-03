Tuttosport: “Toro, ritorno da Europa”

"Resta una sensazione suffragata dai se e dai ma, eppure chiara riavvolgendo il nastro della stagione granata. La domanda: se “solo” Zapata non si fosse rotto, e se “solo” Elmas, Casadei e Biraghi fossero stati messi a disposizione di Vanoli la scorsa estate, cosa ne sarebbe stato di questo Torino? - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Ecco, la sensazione suffragata dai se e dai ma eppure chiara, e che avrebbe quei dieci punti in più che da qui in avanti l’autorizzerebbero a spendersi per entrare nelle Coppe europee". E in conclusione: "E invece adesso c’è una squadra che non può più guardare all’Europa, ma rispettata e quindi sostenuta da una tifoseria che ha voglia di vederla in campo. Perché quasi sempre determinata, e ora anche tecnicamente più stimolante a vedersi. La grande partita si giocherà in estate, sul mercato".