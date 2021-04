Tuttosport: “Toro-Roma a volto scoperto”

Le pagine dedicate al Torino dei migliori quotidiani in edicola

"E' l’ora di spingere e chiudere il discorso salvezza. Davide Nicola ne è ben conscio e tiene il Toro concentrato, sul pezzo, teso ad affrontare al meglio il momento decisivo della stagione" scrive Tuttosport. "Abbiamo intrapreso la strada giusta come confermano gli ultimi risultati e l’approccio alle partite che abbiamo saputo offrire. I ragazzi hanno capito cosa dobbiamo fare e sono i primi a pretendere il massimo da loro stessi. Ed è esattamente quello che cercavamo e volevano" ha detto il tecnico in conferenza stampa. Continua poi Nicola: "Il mio Toro non deve mollare mai, ma continuare a lottare sempre. E’ questo che ti fa scattare la scintilla giusta: noi dobbiamo sfruttare sempre l’occasione o, perlomeno, essere pronti a coglierla quando capita. Non bisogna mai accontentarsi, cercare sempre di fare meglio, basta guardare la classifica per capire che bisogna stare su pezzo. In settimana abbiamo preparato la partita bene".