Tuttosport: “Toro, secondo tempo vergognoso”

Ramadani decide la sfida del Via Del Mare e permette al Lecce di continuare a sperare in chiave salvezza. Malissimo il Torino di Vanoli nel secondo tempo: "Dopo un primo tempo almeno decoroso si squaglia in maniera indegna" si legge tra le pagine del quotidiano. "Potevamo e dovevamo fare decisamente meglio, volevamo chiudere diversamente. Devo capire, ora ci dobbiamo guardare in faccia" ha detto mister Paolo Vanoli al termine del match.