Tuttosport: “Toro shock, 12 punti buttati”

La gara contro il Bologna è stata all'insegna della follia. Ribaltoni, buchi difensivi, gol di fattura e rimonto e contro sorpassi. I granata ribaltano trovando anche il vantaggio con Elmas, poi capitolano per un autogol di Biraghi, sfortunato nell'occasione. Il dato però è emblematico: 12 punti persi da situazione di vantaggio per i granata. "Errori dozzinali per 12 punti buttati nel cestino. Un giochino facile facile, per quanto soltanto verosimile, però non veritiero, porterebbe il Torino a saltare più in alto di Tamberi fino a quota 40, se potessimo restituire ai granata quelle 5 vittorie invece evaporate: quindi appena un punto sotto il 7° posto in classifica, dunque con vista naturale sull’Europa. E con tutto quello che ne consegue. Invece la realtà ci riporta immediatamente indietro: come un gelato che si scioglie o un serbatoio che si svuota".