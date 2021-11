Tuttosport: “Toro, si può iniziare a pensare al mercato invernale”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

"Erano sul mercato, saranno sul mercato: l’eterno ritorno di situazioni che spinose erano, e spinose continueranno a esserlo", scrive Tuttosport. 5 sono i giocatori che il Toro cercherà di vendere anche in questa sessione invernale di mercato. Zaza, Baselli, Verdi, Rincon e Izzo: dopo 12 giornate di campionato, come riporta il quotidiano, in 5 hanno giocato solo 2 gare da titolari. Alcuni di loro infortunati fino a poco tempo fa, sì, ma non rientrano in ogni caso nei progetti di Juric: il Torino quindi, cercherà di venderli a chi mai fosse interessato. Alcuni di loro sono anche in scadenza con il contratto: Rincon e Baselli sono legati al Toro fino al 30 giugno - la loro scadenza aveva bloccato l'arrivo in granata di Amrabat - , Verdi e Zaza fino al 2023 e Izzo fino al 2024, inoltre i loro ingaggi non sono indifferenti al club granata - insieme guadagnano 18 milioni - .