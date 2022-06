Tuttosport: “Toro, spunta Luis Henrique per la trequarti”

Il Torino pensa a Luis Henrique per rinforzare la trequarti. Sfumato Solomon (che molto probabilmente andrà al Fulham in Premier League), Vagnati è al lavoro per consegnare a Juric un nuovo trequartista. Il giocatore brasiliano ha 20 anni e milita nel Marsiglia: in questa stagione ha collezionato 20 presenze in Ligue 1. Su Luis Henrique, nel recente passato, si è registrato anche il gradimento della Lazio. Non solo Luis Henrique, i granata pensano anche a Strefezza: "I 14 gol segnati in B - si legge su Tuttosport -, decisivi per la promozione dei salentini, hanno convinto la società granata ad approfondire i discorsi con Corvino, uomo mercato dei giallorossi. L’assalto definitivo,