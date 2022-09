Tuttosport: “Toro spuntato, poi il solito incubo: ko al 93’”

"Juric torna in panchina, dopo aver saltato le sfide contro Lecce e Inter per polmonite, disegnando un Toro quasi mai pericoloso, e sterile pure quando il tecnico decide per l’ingresso delle due punte, Sanabria e Pellegri, in campo al posto di Radonjic e Seck. I problemi di questo Toro sono palesi, annunciati e purtroppo ampiamente confermati: coperta corta, cioè poche alternative di qualità alla formazione titolare, e strutturale difficoltà a rendere incisiva la manovra" scrive Tuttosport tra le sue pagine.

"Potevo marcarlo meglio, mi spiace, servirà di lezione. Non siamo riusciti a esprimere il nostro gioco, ci sono mancate la cattiveria sotto porta e alla fine la concentrazione, dietro. Non è la prima volta che ci capita di prendere un gol all’ultimo, ci dobbiamo lavorare duramente" ha detto Buongiorno nel post partita, il difensore classe 1999 ieri ha indossato la fascia di capitano vista l'assenza di Ricardo Rodriguez e in occasione del gol vittoria del Sassuolo ha lasciato troppo spazio ad Alvarez in area di rigore per colpire di testa.