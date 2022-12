Tuttosport: “Toro su Bereszynski, la Samp vuole 4 milioni. Seguiti Nzola e Reca”

Tuttosport quest'oggi fa il punto sul mercato del Torino. Il quotidiano sportivo piemontese afferma che il Toro ha messo nella sua lista degli obiettivi Bartosz Bereszynski, terzino destro della Sampdoria. La società blucerchiata chiede 4 milioni di euro per il suo cartellino e il Toro potrebbe provare ad inserire qualche contropartita tecnica da dare ai liguri, come ad esempio Demba Seck. La scelta di puntare su un esterno come il polacco della Samp è dovuta al fatto che in quel reparto i granata potrebbero perdere alcuni elementi. Bayeye andrà in prestito a gennaio, possibilmente in Serie B dove lo segue il Modena e poi ci sono Aina e Singo. Il primo ha il contratto in scadenza tra poco più di 6 mesi, il 30 giugno 2023 mentre il secondo vedrà terminare il suo accordo con il Toro un anno più tardi. Sempre secondo Tuttosport il Toro segue anche due giocatori dello Spezia, ovvero M'Bala Nzola e Arkadiusz Reca. Il primo sarebbe quel centravanti che serve a Juric per risolvere i problemi offensivi mentre il secondo è un esterno e potrebbe essere un'alternativa a Bereszynski. In uscita potrebbe esserci anche Luca Gemello che per fare esperienza potrebbe essere ceduto in prestito. Lo vuole l'ex Toro Moreno Longo per la porta del suo Como.