Tuttosport: “Toro, tutti a rapporto da Cairo”

Le pagine di Tuttosport riportano la situazione dei granata dopo la brutta sconfitta di Bologna: "Dopo la prestazione di Bologna è atteso un vertice tra Cairo, Juric, Paro, Vagnati e Moretti. Urbano Cairo è furibondo per la gestione dei cambi e per l'esclusione di Milinkovic-Savic. Ora per il serbo arriva un nuovo esame, sarà titolare con l'Atalanta. La Dea nelle ultime 4 sfide con il Toro ha messo a segno 11 gol, numeri non certo incoraggianti".