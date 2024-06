Tuttosport: “Toro, tutto su Pinamonti”

L'edizione odierna di Tuttosport tra i vari temi affrontati sul mondo granata ha posto il focus sul mercato in entrata dei granata, dove piace il nome di Pinamonti. A seguire le parole del quotidiano: "In attesa che la situazione Vanoli arrivi finalmente al capolinea dell’ufficialità, il Toro si sta muovendo sul mercato. Tra oggi e domani si dovrebbe arrivare a un accordo con il Venezia e tra domani e giovedì Davide Vagnati ha un incontro con l’amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali. Il direttore tecnico dei granata vorrebbe ufficializzare l’arrivo del nuovo tecnico cominciando a imbastire una trattativa per un rinforzo molto importante: Andrea Pinamonti, 25 anni, nell’ultima stagione bomber degli emiliani con 11 gol in 38 presenze. Sarebbe un elemento ideale per rendere più forte il reparto che avrà come punto di riferimento Zapata".