Tuttosport: “Toro, un’ala con Arnautovic? E Cairo vende anche Vojvoda”

Ultimo giorno di calciomercato invernale. Il Torino - secondo quanto riportato dal quotidiano - dopo l'infortunio di Njie proverà a prendere due rinforzi offensivi per Vanoli: "Con Beto e Simeone sempre più lontani, da un paio di giorni il dt granata ha provato a riaprire una trattativa anche per il 35enne Arnautovic, che l’Inter è disposta a cedere praticamente gratis. Finora l’austriaco ha sempre risposto no grazie,

ma Vagnati spera che all’ultimo giorno di mercato cambi idea. Il problema in più? È in scadenza e finora ha sempre puntato a un supercontratto arabo a luglio, da svincolato. Si vedrà, in ogni caso: scenderà in campo anche Cairo per cercare di convincerlo " si legge tra le pagine del quotidiano. Sullo sfondo resta Luka Jovic, che il Milan ha intenzione di mandare in prestito in questa sessione di mercato.