Tuttosport: “Toro: un’impresa arrivata soffrendo”

Vittoria fondamentale per il Torino in chiave salvezza. La distanza con il Parma è stata ristabilita con gli otto punti di vantaggio, ma va soprattutto sottolineata la svolta della squadra con il 4-2-3-1. È anche la vittoria della sofferenza, come dice Vanoli nel post gara: "Sono contento per i tre punti belli, importanti, pesanti, questi giocatori se lo meritano. Fino ad oggi è stata una stagione di alti e bassi, io penso che il frutto del lavoro e del sacrificio sono queste vittorie contro le grandi del calcio italiano. Se potevamo fare l’impresa dovevamo farla tramite la sofferenza, e questo si allena in settimana. Contro i rossoneri l'abbiamo fatto, resistendo nel finale, restando concentrati. Abbiamo tante cose da migliorare, anche i nuovi devono entrare in condizione, ma è una grande vittoria. Siamo sulla strada giusta, il sacrificio ti può portare lontano".