Tuttosport: “Toro-Veliz, conto alla rovescia”

Su Tuttosport ampio spazio al mercato nell'edizione odierna. In particolare il quotidiano si concentra sul profilo di Alejo Véliz, attaccante del Rosario Central. Il presidente del club argentino, Luis Belloso, ha spiegato: "La cessione di Gino Infantino a Firenze ci regala un po' di ossigeno. Ed è per questo che, ora, la nostra intenzione è di far rimanere Alejo Véliz fino a dicembre". Però la situazione, secondo il quotidiano, non sarebbe così definita e il presidente sarebbe intenzionato a far partire un'asta. "Il Toro deve accelerare per bruciare la concorrenza: nel caso dei granata come in quello del Milan potrebbero risultare decisive, per il buon esito della trattativa, alcune cessioni da perfezionare nelle prossime ore".