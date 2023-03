Tuttosport: “Toro, verso il Napoli con tutto il sostegno dei tifosi. E Cairo…”

L'Olimpico Grande Torino proprietà della società è una delle ultime notizie fresche che arriva dalle mura granata: il presidente Urbano Cairo ha dichiarato, infatti, di avere l'idea di acquistare non solo lo Stadio Olimpico ma anche il Filadelfia. E nel frattempo, mentre la società è in trattativa con il sindaco, arrivano notizie anche dall'infermeria, in vista della sfida di domenica contro il Napoli: "Nikola Vlasic è stato uno dei primi calciatori del Torino ad affacciarsi sul prato del Filadelfia ieri mattina, nella prima sessione di allenamento della settimana in vista della partita di domenica contro il Napoli. Non si è allenato a parte come aveva fatto prima della trasferta di Lecce ma ha lavorato con i propri compagni per tutta la mattina: Ivan Juric non potrà che esserne contento", scrive Tuttosport. E insieme a lui, contro gli azzurri saranno disponibili anche Karamoh e Pellegri. Con l'allenamento di ieri - martedì 14 marzo - a porte aperte, i tifosi al Filadelfia erano tanti, in segno di sostegno e di fierezza verso la squadra per i risultati che sta ottenendo. Contro il Napoli, quindi, servirà la classica grinta granata: l'obiettivo è l'Europa, e domenica è il primo passo per raggiungerla.