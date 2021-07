Tuttosport: “Trattative in corso con la Juve per Pjaca”

Le notizie sul Torino dei principali quotidiani in edicola

Nonostante il primo nome di Juric per l'attacco rimanga Messias, per il quale Vagnati è in contatto con il Crotone, il tecnico granata pensa anche a delle possibili alternative, tra cui Marko Pjaca, attaccante croato ex Genoa, di proprietà della Juventus. Il Torino, per il croato che ha qualità ma dubbi sulla forma fisica (il giocatore è reduce dalla doppia rottura del crociato), vorrebbe un prestito a titolo gratuito con diritto di riscatto. La Juventus, d'altro canto, vorrebbe inserire l'obbligo. Oltre al Toro, su Pjaca sembra esserci anche la Dinamo Zagabria, motivo per il quale i granata pensano anche ad un'altra alternativa: Bardhi, giocatore del Levante, club spagnolo con il quale il contratto termina nel 2022, e che probabilmente non rinnoverà. Attualmente, la richiesta degli spagnoli per Bardhi è sui 15 milioni circa, ma il suo contratto in scadenza dovrebbe abbassarne il valore. Se da una parte Juric cerca rinforzi in attacco, a centrocampo e in difesa la situazione è al contrario: Meité è ufficialmente un nuovo giocatore del Benfica, per 7 milioni più bonus. In difesa, il Toro è prossimo all'addio di Lyanco: il difensore piace al Betis Siviglia, e in Italia interessa ancora molto al Bologna di Mihajlovic, nel caso in cui partisse Tomiyasu in direzione Bergamo o Tottenham.