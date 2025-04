Tuttosport: “Tre gol da 5 punti, Gineitis si è preso il futuro”

Sull'edizione odierna del quotidiano troviamo un focus sulla situazione attuale dei granata: "Gineitis si è preso il futuro. Nella prossima stagione, se Ricci sarà ceduto, potrà essere la stella del centrocampo con Casadei. Meriterebbe più spazio, ma per ora deve accontentarsi solo di spezzoni. Ilic fuori dal tunnel 3 mesi dopo. Anche con la Lazio Vanoli ha tirato fuori il Torino dai guai cambiando modulo: 4-2-4, poi un ulteriore svolta tattica a tenuta stagna. Un anno fa col Venezia in B? Come oggi: 4 sistemi di gioco. Tifoseria da record per centrare nuovi primati. Nonostante l'Europa sia molto lontana c'è tanta voglia di sostenere i granata che, in questo finale di campionato, hanno ancora traguardi da raggiungere".