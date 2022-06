Tuttosport: “Ultimo tentativo per Mandragora, si tratta anche Maggiore”

Il centrocampo è una delle zone nevralgiche che interessano il Torino in vista della prossima stagione, anche in chiave mercato. La strada che porta a Mandragora sembra non essere definitivamente chiusa, mentre resta sempre aperta quella che conduce al capitano spezzino Maggiore, come riportato sull'edizione odierna di Tuttosport: "Così va interpretata la corte della Fiorentina, uno o pure due passi avanti rispetto al Toro per il centrocampista, ma non ancora giunta al traguardo. Prima Mandragora vuole attendere l’ultimo assalto di quello che fin qui è stato il suo club per 18 mesi. Se poi Vagnati non saprà/potrà convincere la Juve con la giusta offerta, per Mandragora si spalancheranno le porte della Fiorentina. [...] Il ds dei bianchi Riccardo Pecini oggi è a Milano per incontrare Vagnati negli uffici della Cairo Communications: molto gira attorno alla valutazione di Maggiore (5 milioni più bonus), e a come sarà gestita la possibile contropartita che è Karol Linetty".