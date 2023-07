Tuttosport: “Un Toro forte per la nuova stagione: Cairo non vende”

Il calciomercato è nel vivo, il Toro protegge i suoi giocatori: alcune offerte sono arrivate per Ricci, Schuurs e Singo, ma la società granata non è intenzionata a farli partire, a meno che non arrivi un'offerta che li soddisfi. L'obiettivo del Toro rimane trovare un trequartista, motivo per il quale si sta ancora lavorando sul riscatto di Vlasic, ma nel frattempo con Bellanova, Popa e Tameze la squadra si è rinforzata. E alle 17 di oggi, sabato 22 luglio, il Toro si prepara a scendere in campo per la prima amichevole stagionale contro il Pisalò: primo test per Radonjic con la maglia numero 10, e Ivan Juric inizia a valutare la sua squadra e la possibile formazione.