Tuttosport: “Unito, ironico e reattivo Il Toro è un gruppo vero”

Tuttosport pone la sua attenzione sul gruppo squadra del Torino. "L’unità del gruppo, la collettiva adesione a un desiderio di crescita che anima una rosa non a caso legata alla società anche contrattualmente. Il solo Soppy è in prestito secco, chiarito che il francese non rappresenta una mosca bianca, ma in questo scenario si è calato con entusiasmo e crescente senso di appartenenza. Gli altri, da Popa a Zapata, sono tutti giocatori di proprietà del Torino. Un punto di partenza dal quale si aprono cerchi di condivisione che abbracciano anche Juric e il suo staff".