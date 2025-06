Tuttosport: “Vagnati cerca nuove alternative a Biraghi”

Non basterà il solo Biraghi per coprire gli slot nel ruolo di terzino. Vagnati lo sa e sta valutando nuove soluzioni. Due nomi in cima alla lista ci sono: parliamo di Hadjam e Brown, rispettivamente dello Young Boys e del Gent. "Chiuso il capitolo Cristiano Biraghi, con il riscatto del cartellino dalla Fiorentina, Urbano Cairo e Davide Vagnati sono ora alla ricerca di un altro terzino sinistro che, a livello numerico, dovrà sostituire Borna Sosa, rientrato all’Ajax e non riscattato dopo una stagione deludente. Non basterà però una semplice pedina che vada a completare la squadra da un punto di vista numerico, servirà un esterno di gamba che possa contendere la maglia da titolare proprio a Biraghi".