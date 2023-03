Tuttosport: “Vagnati cerca otto nuovi giocatori, così Cairo corteggia Juric”

Tuttosport quest'oggi dedica ampio spazio al mercato del Torino che quest'estate sarà un argomento molto caldo. I granata, secondo il quotidiano piemontese, sono infatti alla ricerca di un vice Vanja, due nuovi difensori, due esterni, due jolly tra centrocampo e trequarti oltre ad un nuovo bomber. Una delle principali richieste di Juric è sempre stata quella di un attaccante che trovi la via del gol con regolarità. I nomi più caldi per questo acquisto sono i soliti noti Nzola dello Spezia e Dovbyk del Dnipro-1 mentre il nome nuovo è Fullkrug, centravanti del Werder Brema che è attualmente il capocannoniere della Bundesliga e il titolare della Nazionale tedesca. La carta d'identità recita però 30 anni per il tedesco e quindi i costi potrebbero essere contenuti, di poco sotto ai 20 milioni, il Toro può provarci. Dal punto di vista delle uscite si va invece verso l'addio di Aina e Djidji mentre Singo e Schuurs potrebbero essere sacrificati in caso di arrivo di grandi offerte che garantiscano delle plusvalenze importanti.