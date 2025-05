Tuttosport: “Vagnati prepara la giocata: Sanabria per Caprile”

Nell'edizione odierna del quotidiano Tuttosport il calciomercato è all'ordine del giorno. In particolare, il quotidiano spiega di alcuni rapporti che si potrebbero creare nella finestra estiva con il Cagliari. La squadra rossoblù è allenata da Nicola, che con il 3-0 rifilato domenica al Venezia si è assicurato la salvezza. Proprio la permanenza in A dei sardi potrebbe sbloccare una trattativa: i rossoblù, ora che sono certi di essere nella massima serie italiana, sono più propensi a versare nelle casse del Napoli quegli 8 milioni di euro per riscattare Caprile, passato in Sardegna nello scambio che ha visto Scuffet andare in Campania. Nel verso opposto, invece, i granata rischiano di perdere il proprio di portiere: Milinkovic-Savic ha una clausola rescissoria da 20 milioni e, viste le ottime prestazioni di questa stagione, è improbabile che nessuno venga a bussare alla porta dei granata. Qualora dovessero verificarsi queste due situazioni, Torino e Cagliari avrebbero da discutere. A quel punto, però, Vagnati potrebbe giocare la sua carta: Tonny Sanabria, in scadenza del 2026 e con pochissime speranze di rimanere in granata. Il paraguayano è stato un pupillo di Nicola sia al Genoa che al Torino e già in inverno aveva cercato di portarlo al Cagliari. Nella prossima sessione estiva, Sanabria potrebbe essere la chiave per agevolare la trattativa che porterebbe Caprile in granata, abbassandone il prezzo del cartellino.