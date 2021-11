Tuttosport: “Vagnati va avanti nel tour in Sud America, è caccia al terzino”

Le pagine in edicola quest’oggi dedicate al Torino

"Dall’Argentina al Brasile: Vagnati va avanti nel tour in Sud America". Buon umore e sguardo sognante, ma in estate ci sarà Mandragora da pagare e Brekalo da riscattare, e poi chissà Praet e Pjaca. "Vagnati sta cercando all’estero un esterno sinistro - si legge su Tuttosport - . Per ora il panorama italiano non offre una via di mezzo tra Aina e Ansaldi a costi accettabili". Una delle possibili alternative può essere Francisco Ortegadel Velez, "già protagonista a 22 anni anche in Coppa Libertadores, ma autore di una goffa autorete contro il San Lorenzo, col ds granata in tribuna. Prezzo di partenza sopra ai 5 milioni, troppo. Ora occhio alle altre piste principali già studiate a video in Italia". Vagnati nel suo tour in Argentina, avrebbe offerto praticamente gratis Tomas Rincon a più di un club di Buenos Aires, "se il mediano partisse a gennaio, la società granata, considerando che il giocatore percepisce un ingaggio di oltre 1,5 milioni netti e stagione, verrebbe a risparmiare la stessa cifra al lordo".