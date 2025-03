Tuttosport: “Vale sei punti”

La sfida con il Monza sarà fondamentale per il Torino. Occasione per la banda di Vanoli per allungare sulla zona retrocessione e mettere una ipoteca sulla questione salvezza. Una gara che vale il doppio: "Parlare di bivio arrivati a questo punto è eccessivo: il Bologna che occupa il settimo posto è a distanza siderale, lontano 13 punti dai granata che in compenso da inizio dicembre in avanti hanno iniziato a edificare mattone su mattone l’edificio sul quale apporre la scritta salvezza. Questa sì ormai quasi conquistata. Qui i punti di vantaggio sulla terzultima, l’Empoli, sono nove. E il pensiero torna all’importanza di quello 0-1 in Toscana griffato Adams, quando la squadra di D’Aversa era la sorpresa del campionato e il Torino la grande delusa dopo un ottimo avvio. Pensare, tornando ad allora, a un Toro così sicuro in classifica ora non era semplice".