Tuttosport: “Vanja, Berisha e il dubbio sulla porta granata: arriva Cragno?”

In casa granata tiene sempre banco la questione legata alla porta. Sia Vanja sia Berisha sono stati protagonisti di prestazioni altalenanti, e per il futuro prendono quota i nomi di due profili italiani, come riportato sull'edizione odierna di Tuttosport: "Esce uno, entra l’altro. Esce l’altro, entra l’uno. Ma entrano anche i gol. Andiamo al sodo. Da quando si è rotto l’incantesimo, a cavallo del Covid preso da Milinkovic-Savic (inizio gennaio), il titolare designato a tavolino su caldo suggerimento societario fin dallo scorso giugno non è stato più lui. [...] Contro lo Spezia era tornato Milinkovic (dopo 2 mesi tondi tondi a guardar giocare il nazionale albanese, ndr) solo perché Etrit aveva avuto la febbre. Ma stavolta la scelta è stata tecnica: i rilanci lunghi di Vanja mi servivano per ridurre la pressione dell’Atalanta». [...] Sullo sfondo, restano i suoi colloqui (confermati) con il procuratore di Cragno, 27 anni, nazionale dietro a Donnarumma, in scadenza nel 2024, in procinto di lasciare Cagliari già a fine campionato. Mentre si potrebbe anche riaprire la pista Meret, 25 anni, pure lui nel giro azzurro, se davvero il Napoli non gli rinnoverà il contratto in scadenza già nel ’23: e non solo per la recente papera di Empoli".