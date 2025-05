Tuttosport: “Vanja richiesto, da vedere se Cairo gli alzerà l’ingaggio”

Tuttosport questa mattina tratta anche il mercato del Torino che con l'avvicinarsi dell'estate torna ad essere protagonista e nelle ultime ore sono tornate ad aumentare le voci in merito a un possibile addio di Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è nel mirino di diversi top club fra cui nelle ultime ore pare esserci con convinzione anche il Manchester United. Il quotidiano piemontese sottolinea come sia al momento in dubbio il fatto che il presidente granata Urbano Cairo vada a ridiscutere il contratto di Vanja per togliere magari la clausola da 20 milioni di euro alzandogli l'ingaggio. L'attuale contatto del portiere con il Toro scade a giugno 2026 e non è escluso che magari la società tenti di capire le sue intenzioni prima di valutare l'opzione rinnovo.