Tuttosport: “Vanoli ha gli uomini contati: Walukiewicz coi brividi”

Le pagine a sfondo granata di Tuttosport comprendono un approfondimento sulla situazione della difesa del Toro. Contro il Bologna, infatti, Masina - che era diffidato - è stato ammonito, e non sarà presente dunque contro il Milan. Walukiewicz poi è stato costretto ad abbandonare la partita per un problema all'anca, nella giornata di ieri ha svolto un lavoro differenziato e lo staff granata spera di riuscire a reintegrarlo in gruppo nel corso delle prossime 24 ore. A Vanoli, quindi, non restano tante scelte: Coco e Maripan sono i due centrali titolari. Un possibile sostituto per i due titolari può essere il polacco, se verrà recuperato. Ma si deve anche considerare che, con le armi che il Milan ha sulla corsia sinistra (vedi Hernandez e Leao), un giocatore più difensivo come Walukiewicz potrebbe essere preferito a Pedersen. Rimane però il fatto che, con anche Tameze infortunato - e lui sarebbe potuto essere riadattato come centrale - e naturalmente con Schuurs fuori dai giochi, la coperta del Torino in quella posizione del campo risulta essere molto corta.