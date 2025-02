Tuttosport: “Vanoli: il futuro comincia adesso”

"Paolo Vanoli, subito dopo la vittoriosa partita contro il Milan, ha confermato quello che avevamo anticipato sul giornale del 12 febbraio. «Sono appena arrivato al Toro e ho il dovere di lavorare anche in prospettiva» - esordisce così Tuttosport nell'edizione odierna - Riavvolgiamo il nastro e facciamo un passo indietro: subito dopo il mercato invernale, ha avuto un confronto con la società dove si è parlato del suo contratto in scadenza nel 2026. Cairo e Vagnati, nell’occasione, si sono impegnati nel ridiscutere la sua posizione tra il termine di questa stagione e l’inizio della prossima. L’intenzione è quella di prolungare il suo rapporto con il Toro sino al giugno del 2028". E in conclusione: "I tre punti ottenuti contro il MIlan sono stati la dimostrazione di come l’allenatore abbia saputo trasmettere alla squadra non solo le idee tattiche ma anche la volontà e la determinazione. Non era scontato, infatti, vincere una partita contro una formazione blasonata dopo essere stati raggiunti sull’1-1. Il Toro di Vanoli ci è riuscito perché ha acquisito il dna del tecnico."